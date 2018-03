Flugzeug zerschellt an Berg

Anzeige

Teheran.Es ist die traurige Fortsetzung einer langen Serie verheerender Flugzeugabstürze im Iran: Im Landesinnern ist gestern eine vom Teheraner Airport kommende Maschine an einem Berg zerschellt – vermutlich kamen alle 66 Menschen an Bord ums Leben, wie ein Sprecher der Fluglinie Aseman Airlines am Vormittag mitteilte.

Die Maschine des Typs ATR-72 war mit 60 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern auf dem Weg von Teheran nach Yassudsch im Südwestiran. 50 Minuten nach dem Start verschwand das Flugzeug vom Radar. Kurz vor der Kleinstadt Semirom prallte es laut Aseman Airlines gegen den Dena-Berg.

Ein Sprecher des Roten Halbmonds sagte dem Staatssender IRIB am Mittag, dass wegen eines heftigen Schneesturms am Dena-Berg die Rettungskräfte noch keinen Zugang zum Absturzort haben. Daher sei das Flugzeug auch noch nicht entdeckt worden. Nach Angaben des Sprechers sind die Menschen an Bord aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben – hundertprozentig bestätigen könne man dies indes noch nicht.