Flutwelle reißt Autos und Straßen mit

Bitburg/Heilbronn.Erst brütende Hitze, dann krachende Blitze: Heftige Gewitter mit reichlich Regen sind über weite Teile Deutschlands gezogen und haben Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Besonders schlimm traf es Heilbronn in Baden-Württemberg, die Eifel in Rheinland-Pfalz und das Vogtland in Sachsen. Gestern Abend sorgte ein heftiges Gewitter in Reutlingen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Ein Wohnhaus wurde evakuiert, weil aufgrund des Wasserdrucks die Bodenplatte angehoben wurde. Über das Wochenende waren Feuerwehren pausenlos im Einsatz. Mehrere Musikveranstaltungen mussten abgebrochen werden.

Mehr als 900 Feuerwehrkräfte machten sich alleine rund um Bitburg in der Eifel auf den Weg. Dort riefen die Behörden nach heftigen Regenfällen zeitweise Katastrophenalarm aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen innerhalb weniger Stunden durchschnittlich bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter, örtlich sogar noch mehr. Mehr als 100 Keller standen unter Wasser. Durch Dudeldorf wälzte sich eine Flutwelle. Im Ort wurde ein Auto gegen eine Hauswand gedrückt, andere Fahrzeuge liefen voll Wasser. Die Flut riss Teile von Gebäuden mit.

Auftritt von Sarah Connor geplatzt

In Heilbronn verwandelten sich Straßen kurzzeitig in Bäche. Im Kreis der Stadt zählte die Polizei 450 Einsätze. Das Wasser überflutete Keller und Tiefgaragen. Auch in die Hauptfeuerwache in Heilbronn lief Wasser. Bei einem Freiluft-Konzert konnte die Sängerin Sarah Connor nicht auftreten. „Das Konzert wurde witterungsbedingt noch vor Beginn abgesagt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Rund 3500 Fans waren erwartet worden.