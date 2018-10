Förster findet Schädel

Lüneburg.Ein Förster hat in einem Wald bei Lüneburg einen Schädel gefunden, der zu einem fast 20 Jahren alten Vermisstenfall gehören könnte. Das bestätigte eine Polizeisprecherin gestern. Die damals 49-jährige Monika C. aus Schleswig-Holstein wird seit 1999 vermisst.

Das Verfahren sorgte als Prozess um einen „Mord ohne Leiche“ für Schlagzeilen, da die Frau verschwunden blieb. Ihr Ehemann war in einem 14-monatigen Indizienprozess wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wenige Tage, nachdem das Gerichtsurteil in einem Revisionsprozess 2003 bestätigt worden war, nahm er sich das Leben. Monika C. wurde Anfang 2004 für tot erklärt.

Knochen im September entdeckt

Kürzlich stieß die Polizei bei einer Suchaktion auf einem ehemaligen Bundeswehr-Übungsgelände östlich des Elbe-Seiten-Kanals auf mehrere Knochen. Bereits Ende September habe ein Förster dort einen menschlichen Schädel entdeckt, teilte die Polizei gestern mit. Die Ermittler prüften mögliche Zusammenhänge mit Vermisstenfällen oder auch Tötungsdelikten der vergangenen Jahrzehnte. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018