Football-Club freut sich über Botschaft

Rom.Die New Orleans Saints haben sich nach ihrem Sieg in der National Football League (NFL) für die unabsichtliche Unterstützung von Papst Franziskus bedankt. „Wir konnten nach so etwas nicht verlieren“, twitterte der Club nach dem 13:6-Erfolg bei den Jacksonville Jaguars am Sonntag. Stunden zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche fünf Personen in Rom heiliggesprochen. In der englischsprachigen Twitter-Botschaft nach dem Festakt heißt es: „Heute danken wir dem Herrn für die neuen Heiligen (Saints), die den Weg des Glaubens gegangen sind und die wir nun als Fürsprecher anrufen.“ Von Twitternutzern in den USA wurde der Post jedoch als Hommage an das Football-Team New Orleans Saints aufgefasst. Ursache für die Interpretation ist eine automatische Funktion bei Twitter. Bei der Kombination des Wortes „Saints“ mit einem Hashtag erscheint eine Lilie. Die Blume ist das Logo des Football-Clubs. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019