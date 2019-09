Forscher geehrt

New York.Der deutsche Biochemiker Axel Ullrich (Bild) wird für die Entwicklung des Brustkrebs-Medikamentes Herceptin ausgezeichnet. Die US-amerikanische Lasker Stiftung verleiht ihm und zwei Kollegen am Freitag in New York (USA) den sogenannten Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award. Die Lasker-Stiftung schreibt von einer „lebensrettenden Therapie für Frauen mit Brustkrebs“. Seit der ersten Zulassung 1998 hätten über 2,3 Millionen Frauen sie erhalten.

Der 75-jährige Ullrich, der am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München tätig war und mittlerweile emeritiert ist, wurde schon mit mehreren Forschungspreisen geehrt. Er hatte Herceptin in den 90er Jahren mit den ebenfalls ausgezeichneten Amerikanern Michael Shepard und Dennis Slamon entwickelt. Der Lasker-Award ist mit 250 000 Dollar (etwa 227 000 Euro) dotiert. Ullrich hat in Tübingen studiert und in Heidelberg promoviert. In den 70er Jahren ging er in die USA und kam 1988 zurück nach Deutschland. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019