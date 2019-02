Fotografen angeklagt

Köln.Zwei Pressefotografen haben Herbert Grönemeyer gestern vor Gericht erneut beschuldigt, sie 2014 auf dem Flughafen Köln/Bonn attackiert zu haben. Die beiden Fotografen sind vor dem Landgericht Köln angeklagt, falsche Beschuldigungen gegen den Sänger erhoben zu haben.

Sie bestritten dies zu Beginn des Strafprozesses und versicherten, ihre Vorwürfe seien zutreffend. In dem Fall geht es um ein Zusammentreffen zwischen den beiden Promi-Fotografen und Grönemeyer, der von seinem Sohn und seiner Lebensgefährtin begleitet wurde. Einer der beiden Angeklagten berichtete, Grönemeyer habe ihn auf den Kopf geschlagen, am Hals gepackt und zu Boden gedrückt, so dass bei ihm Schwellungen und Rötungen zurückgeblieben seien. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden Fotografen, diese Vorwürfe erfunden zu haben. Ihr Mandant solle „in die Rolle des bösen Paparazzis gedrängt werden“, sagte die Verteidigerin des einen Angeklagten.

Grönemeyer soll morgen selbst vor Gericht aussagen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019