Frank Elstner bekommt Bambi für sein Lebenswerk

Baden-Baden.Der Showmaster und Fernsehmoderator Frank Elstner (77) ist für sein Lebenswerk mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Er bekam die Trophäe bei der Verleihung des Medienpreises am Donnerstag in Baden-Baden von Entertainer Thomas Gottschalk überreicht (Bild). „Ich bin platt“, sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt. Gottschalk sagte: „Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Ich verdanke dir meine Karriere.“

Die 71. Bambi-Gala fand erstmals in Baden-Baden statt. Zuvor war sie sechs Jahre lang in Berlin. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem auch Naomi Watts (Schauspielerin International), Luise Heyer (Schauspielerin National), Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May (Ehrenpreis) sowie Belgiens Königin Mathilde (Wohltätigkeit). dpa

