Frankreich feiert: Metermaß wird 225 Jahre alt

Paris.Frankreich begeht am Dienstag in aller Stille ein wichtiges Jubiläum: Vor genau 225 Jahren wurde das Längenmaß Meter und damit auch das metrische System gesetzlich eingeführt. Die Französische Revolution von 1789 fegte die Privilegien des Adels hinweg und wollte auch Maße und Gewichte vereinheitlichen. Das Gesetz von 1795 war eine Folge davon. Von Einheimischen und Touristen weitgehend unbemerkt gibt es in Paris in der Nähe des Senats immer noch einen Standardmeter. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in der Metropole 16 Metermaße an belebten Orten angebracht, um die Bevölkerung mit der neuen Einheit vertraut zu machen. Der Meter an der schicken Rue de Vaugirard (Bild) ist der letzte, der noch an seinem Originalplatz ist. Die Einführung des Meters bedeutete für die Menschen damals eine völlige Umstellung – in etwa vergleichbar mit der Euro-Einführung rund 200 Jahre später. dpa

