Frankreichs neuer Held: Mamoudou Gassama

Paris.Sie nennen ihn „Spiderman“: In einer spektakulären Kletteraktion hat Mamoudou Gassama einen Vierjährigen vor dem Sturz aus dem vierten Stock bewahrt – und wird nun in Frankreich als Held gefeiert. Videoaufnahmen zeigen, wie der Junge sich an der Außenseite eines Balkongeländers festklammert. Gassama klettert über die Balkone nach oben, greift das Kind und hebt es in Sicherheit. Der Zuwanderer aus Mali ist erst seit einigen Monaten im Land. Nun winkt ihm ein französischer Pass. Staatspräsident Emmanuel Macron empfängt den Mann gestern im Élysée-Palast und sagt: „Bravo!“ dpa