Franziska Weisz: „Ich habe die Schule gehasst“

Berlin.Sie gilt als eine der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen – und spätestens seit ihrem Dienstantritt als Hamburger „Tatort“-Kommissarin neben Wotan Wilke Möhring ist die Österreicherin Franziska Weisz („Hotel“, „Der letzte Bulle“) einem Millionenpublikum bekannt. Am Sonntag ermittelt die mit Regisseur Felix Herzogenrath verheiratete 40-Jährige in „Tatort – Tödliche Flut“ auf Norderney.

Frau Weisz, erinnern Sie sich noch, wann Sie zum ersten Mal eine „Tatort“-Episode gesehen haben?

Franziska Weisz: Das weiß ich nicht mehr so genau. Dafür erinnere mich aber noch sehr gut daran, dass ich bereits als kleines Kind ein aufregendes Kribbeln im Bauch gespürt habe, sobald die „Tatort“–Titelmusik erklang. Ich konnte es damals zwar noch nicht einordnen, dass gleich ein Krimi beginnt – ich wusste aber: Jetzt kommt etwas, das für Erwachsene und deshalb natürlich unglaublich spannend ist. Damals war die Musik für mich ein Signal, dass ich jetzt ins Bett muss. Und das wollte ich natürlich nicht.

Sie sind in einem 10 000-Seelen-Dorf vor den Toren Wiens aufgewachsen. Inwieweit hat Sie das geprägt?

Weisz: Ich habe in Berlin ganz lange gebraucht, wildfremde Menschen auf der Straße nicht zu grüßen. In ländlichen Regionen grüßt man einfach alle Menschen, die man unterwegs trifft – auch wenn man sie gar nicht persönlich kennt. Und das finde ich total schön.

Stimmt es, dass Sie lange Zeit dachten, dass Sie als Schauspielerin nur entdeckt werden und den Beruf gar nicht erlernen können?

Weisz: Dieses Bild ist lange in meinem Kopf hängengeblieben. Meine Mutter war nämlich ein großer Fan von Sophia Loren und erzählte mir früher, dass die Loren entdeckt wurde. Fortan stand für mich fest, dass mir das auch passieren muss.

Und wie war dafür der Plan?

Weisz: Ich fand früher Supermodels wie Cindy Crawford oder Christy Turlington toll, und die haben ja früher oder später auch in Filmen mitgespielt. Deshalb wollte ich auch Model werden und dabei dann Leute kennenlernen, die mich für den Film entdecken.

Und das hat wirklich funktioniert?

Weisz: Das ist ja der Witz: Ja, in einem gewissen Sinne hat es das! Meine damalige Model-Agentur hat mich nämlich irrtümlich zu einem Schauspiel-Casting geschickt. Und durch dieses Casting habe ich dann gleich meine erste Hauptrolle im Film „Hundstage“ bekommen. Als Model war ich hingegen einfach nicht an den Mann zu bringen.

Wie war das Gefühl, als Sie dann Ihre erste Filmrolle in der Tasche hatten?

Weisz: Ich habe niemanden eingeweiht – nicht einmal meinen damaligen Freund. Dem habe ich erzählt, dass ich einen Sommerjob beim Film-Catering habe. Weil ich damals 18 war und noch zu Hause gewohnt habe, wusste nur meine Mutter über die Dreharbeiten Bescheid.

Wie ungewöhnlich! Normalerweise platzt jeder in so einer Situation doch vor Stolz…

Weisz: Ich hatte einfach große Angst, dass der Film floppt und dann alle meine Freunde über mich lästern. Aber dann kam ja alles anders, und „Hundstage“ wurde ein Erfolg.

Wie sind Ihre Erinnerungen an die Schulzeit?

Weisz: Ich war zwar meist eine gute Schülerin – aber generell habe ich diese Zeit trotzdem ziemlich gehasst. Nach dem Abitur war mir klar, dass ich beruflich unbedingt etwas finden muss, was ich mit Leidenschaft tue. Ich wollte einen Beruf haben, in dem ich mich nicht auf den nächsten Urlaub freue und bis dahin Strichlisten führe. Außerdem habe ich mich generell nicht wirklich wohl in meiner Haut gefühlt und als Außenseiterin empfunden. Da ich mit zwei deutlich älteren Geschwistern aufgewachsen bin, war ich wohl einfach ein Stück weiter als der Rest in meinem Schuljahrgang.

Und wann war der Zeitpunkt, an dem Sie sich zum ersten Mal rundum gemocht haben?

Weisz: Das ist noch nicht so lange her – da muss ich um die 30 gewesen sein. Erst durch meine Zeit in Berlin und das Ankommen in der Filmbranche, in der ich so viele Gleichgesinnte getroffen habe, habe ich es gelernt, mich rundum anzunehmen und an mich zu glauben – mit all meinen Defiziten und Stärken. Dort bin ich wirklich selbstbewusst geworden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021