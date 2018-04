Frau fast aus Flugzeugfenster gerissen

Anzeige

Flug 1380 der Gesellschaft Southwest Airlines musste wegen eines Triebwerkschadens am Dienstag in Philadelphia landen. Aufnahmen zeigten das beschädigte Triebwerk und ein kaputtes Fenster.

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 143 Passagiere und 5 Crewmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York in die texanische Stadt Dallas.

Den Angaben zufolge war das linke Triebwerk der Boeing 737 schwer beschädigt worden. Explosionsartig drangen seine Splitter durch ein Fenster der Maschine ins Innere. In den Berichten beschreiben Passagiere, wie wegen des plötzlichen Druckabfalls in der Kabine Sauerstoffmasken von den Decken fielen.

In sozialen Netzwerken erhielt die Pilotin des Fluges große Anerkennung. Tammy Jo Shults habe einen herausragenden Job getan, die Maschine unter diesen Umständen sicher zu landen. Nach Angaben der Webseite Heavy.com war Shults unter den ersten Kampfpilotinnen der Navy, die in die zivile Luftfahrt wechselten.