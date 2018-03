Frau überlebt 40 Minuten unter Lawine

Anzeige

Kleinwalsertal.Eine Skifahrerin aus Baden-Württemberg hat in Österreich 40 Minuten unter einer Lawine überlebt. Die 37-Jährige kam dank glücklicher Zufälle mit einer Unterkühlung davon, wie die Polizei in Vorarlberg gestern berichtete. „Sie war nach ihrer Rettung ganz weiß im Gesicht und hat sofort stark zu atmen und zu schreien begonnen. Sie hatte ein Mordsglück“, sagte ein Polizeisprecher. Vorfälle wie dieser bedeuten laut Experten meist den Tod. Dabei konnte die Bergung der Frau aus den Schneemassen wegen unzureichender Ausrüstung ihres Skilehrers erst verzögert beginnen.

Die Frau, die laut Berichten des SWR aus Esslingen am Neckar stammen soll, war am Donnerstag mit einem Skilehrer im Gebiet Ifen im Kleinwalsertal ohne Lawinenausrüstung unterwegs. Der Mann löste ein etwa 15 Meter breites Schneebrett aus, das die hinter ihm fahrende Deutsche unter sich begrub. In 1,5 Metern Tiefe konnte die Frau geortet und geborgen werden. Der Skilehrer wurde angezeigt. dpa