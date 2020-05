Frauen rufen häufiger an

Berlin.Die Zahl der Beratungen am bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das gehe aus dem Jahresbericht für 2019 hervor, wie das Bundesfamilienministerium am Dienstag mitteilte. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 45 000 Beratungen per Telefon, Chat oder E-Mail. Das sei ein Anstieg von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast 25 000 von Gewalt betroffene Personen hätten das Angebot genutzt, daneben seien auch Personen aus dem Umfeld Betroffener und Fachkräfte beraten worden. „Das Hilfetelefon kann ein Rettungsanker sein“, sagte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD). In der Corona-Krise sei die Bedeutung dieses Angebots noch gewachsen. Seit dem Start des Hilfetelefons im März 2013 sind den Angaben zufolge fast 230 000 Beratungen durchgeführt worden. Häusliche Gewalt bleibe häufigster Grund für die Kontaktaufnahme. Die Nummer 08000/116 016 ist rund um die Uhr erreichbar. dpa

