„Frauen wollen sicher sein“

Anzeige

Möhring: Die soziologische Forschung zeigt, dass es auch Ansteckungseffekte gibt: Wenn Kollegen oder Freunde Nachwuchs bekommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, selbst Eltern zu werden. Was sich auch zeigt: Wenn die potenziellen Großeltern in Rente gehen, sind die Menschen eher bereit, Kinder zubekommen – wahrscheinlich auch im Hinblick auf die mögliche Betreuung.

Welchen Stellenwert haben Kinder in der Gesellschaft?

Möhring: Auf der einen Seite haben wir in Deutschland eine relativ hohe Wertschätzung. Die Politik ist mit dem Ausbau der Kinderbetreuung und dem Elterngeld Plus auf dem richtigen Weg, es muss noch viel getan werden. Auf der anderen Seite ist die Lage von Alleinerziehenden in Deutschland sehr schlecht: Wir haben im europäischen Vergleich eine relativ hohe Armutsquote und die höchste steuerliche Belastung dieser Gruppe. Das ist keine Wertschätzung, die wir als Gesellschaft Alleinerziehenden entgegenbringen. kla

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018