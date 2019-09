Freie Fahrt nur für Fahrräder

Bogota.Das Spektakel beginnt wie an jedem Sonntagmorgen um 7.30 Uhr. In Windeseile huschen die Helfer der Stadtverwaltung von Bogota über die Kreuzungen der Carrera 7 und stellen die Sperren auf. „Ciclovía“ steht auf dem Schild zu lesen, das auf den Gittern angebracht ist. Auf der wichtigsten Verkehrsachse der kolumbianischen Hauptstadt verstopft wochentags normalerweise eine Blechlawine von Autos die sechsspurige Innenstadtstraße in Richtung Zentrum. Für die nächsten sieben Stunden aber sind hier Autos verboten – von nun an gehört der Asphalt ausschließlich Radfahrern, Joggern oder Inline-Skatern.

„Sogar der Hund kommt mit“

Auch in Bogota tobt seit Jahren eine Debatte über Verkehr, Mobilität und Luftverschmutzung. Das liegt vor allem daran, dass wegen des Bürgerkrieges zwischen linken Guerilla-Gruppen, rechten Paramilitärs, Drogenkartellen sowie der regulären Armee Millionen Menschen vom Land in die Stadt geflohen sind. Inzwischen leben rund neun Millionen Menschen im Großraum Bogota. Durch den Zuzug von Menschen aber ist die Verkehrsinfrastruktur völlig überlastet.

Doch in diesen sieben Stunden an jedem Sonn- und Feiertag, ist vom Verkehrsinfarkt nicht viel zu spüren. Denn es ist „Ciclovía“. So nennen die Kolumbianer dieses wöchentlich wiederkehrende gigantische Sportfest. Wörtlich übersetzt heißt „Ciclovía“ eigentlich „Fahrradweg“, doch dahinter steckt weit mehr.

„Wir gehen immer mit der ganzen Familie raus, sogar der Hund kommt mit“, sagt Mutter Jaqueline (33), die mit ihren beiden Kindern und Ehemann mit dem Rad unterwegs ist. Sie fährt vom Norden in Richtung Altstadt. Die wird Zug um Zug zur Fußgängerzone umgebaut. Die Reise geht vorbei an Obst- und Saftständen, fliegenden Fahrradwerkstätten, Zumba-Kursen oder Straßenkünstlern. Auch wirtschaftlich hat der autofreie Sonntag eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, er sorgt dafür, dass eine Art Markt zurück in die Innenstadt gekommen ist.

Insgesamt sind es rund 120 Kilometer Straßen, die allein in Bogota für Autofahrer gesperrt sind. In allen großen Städten des Landes gibt es ähnliche Aktionen. Und es sind nicht irgendwelche unbedeutenden Nebenstraßen, sondern die Hauptverkehrsachsen, die Innen-Stadtautobahnen, die zu großen Open-Air-Sportparks werden. In dieser Dimension ist das außergewöhnlich, ebenso so ungewöhnlich wie die Idee, den vorhandenen Platz mal den Autofahren oder mal den Radfahrern zu reservieren.

Dahinter steckt eine logistische Meisterleistung, denn die Verkehrsachsen einer Millionen-Metropole wie Bogota zu sperren, ist so aufwendig wie einen Stadt-Marathon zu organisieren. Das aber passiert in Bogota, Medellin oder Cali mehr als fünfzig Mal im Jahr und ist daher längst eingespielte Routine. Ebenso schnell wie die Straßen um 7 Uhr morgens gesperrt sind, so sind sie ab 14 Uhr auch wieder für die Autos freigegeben.

Die Menschen, die an den Hauptachsen der Städte wohnen, sind nicht nur wegen der sportlichen Betätigungsmöglichkeiten über die „Ciclovía“ erfreut. Denn mindestens einmal in der Woche herrscht Ruhe. Es gibt kaum Abgase, keinen Motoren-Lärm, sondern Volksfeststimmung. Von den sechs Spuren der Carrera 7 etwa sind drei für die Sportler reserviert, die anderen drei für die Autos. Allerdings nur in eine Richtung. Manchmal müssen die Fahrzeuge die „Jogger-Autobahnen“ überqueren. Dann halten die Helfer ihr Stopp-Schild in die Luft, um die Sportler aufzuhalten. Für ein paar Sekunden nur haben dann die Autos doch noch einmal Vorfahrt, ehe die Straße wieder den Fitness-Begeisterten gehört.

