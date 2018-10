Freigabe schafft neue Probleme

Debatten über die Cannabis-Freigabe in Deutschland kehren so regelmäßig wieder wie der Rausch der Kiffer. Mit der Legalisierung in Kanada hoffen nun auch die Konsumenten und Befürworter hierzulande auf einen Nachahmer-Effekt. Doch Pustekuchen. Den wird es nicht geben, die Erwartung wird sich auflösen wie der Qualm eines Joints. Mit der Union ist da nichts zu machen, mit der derzeitigen Drogenbeauftragten sowieso nicht. Sonst wäre die CSU-Frau auch nicht Drogenbeauftragte.

Und Marlene Mortler hat ja irgendwie recht. In den letzten Jahren haben Politik und Gesellschaft vieles auf den Weg gebracht, um den Alkoholmissbrauch zu bekämpfen und das Rauchen deutlich einzudämmen. Mit Erfolg. Hört man sich um, wünscht sich kaum noch jemand die Zeiten zurück, in denen in Restaurants oder Flugzeugen zur Zigarette gegriffen werden durfte. Die Zahl der Raucher ist rapide gesunken, das Rauschtrinken unter Jugendlichen, einst ein massives Problem, ist laut Drogenbericht deutlich weniger geworden.

Klar, es gibt Verlagerungen. Aber eine Freigabe von Cannabis würde nur neue Probleme schaffen, die man dann ebenfalls wieder mühevoll und kostenintensiv zurückdrängen müsste.

Noch etwas kommt hinzu: Die Argumente der Opposition für die Freigabe sind zwar nicht falsch, sie wiegen aber die Bedenken nicht wirklich auf. Die langfristigen körperlichen und psychischen Schäden eines regelmäßigen Konsums von Hasch und Co. insbesondere für Jugendliche lassen sich nicht einfach beiseiteschieben, sondern sie sind wissenschaftlich bewiesen. Auch ist Cannabis oft der Einstieg in viel härtere Drogen. Der Vergleich mit überall erhältlichem Alkohol oder mit dem Tabak zieht also nicht. Fazit: Eine Legalisierung, schon gar nicht ohne Wenn und Aber, sollte nicht sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018