Schnee und Eis machten im Norden das Leben schwer. In Hamburg behinderten 75 Unfälle sowie ausgefallene S-Bahnen den Berufsverkehr. In Bremen fielen zehn Flüge aus. Berlin weitet angesichts der klirrenden Kälte sein Übernachtungsangebot für Obdachlose aus. Für die Kältehilfe seien 100 zusätzliche Betten in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof geschaffen worden, sagte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke).

Ausnahme vom Verhüllungsverbot

Auch in anderen Ländern litten Menschen. In Polen starben bei eisigen Temperaturen seit Freitag mindestens acht Menschen. In Italien blieben wegen Schneefalls Schulen und Kindergärten geschlossen. In Rom wurden die Bewohner aufgerufen, sich wenig fortzubewegen. Österreich erlaubte angesichts der Kälte Ausnahmen des Verhüllungsverbots. „Bei diesen Temperaturen wird kein Polizist jemanden belangen, der sein Gesicht verhüllt“, sagte ein Innenministeriumssprecher. dpa

