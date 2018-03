Frühling steht in den Startlöchern

Anzeige

Offenbach.Die Kältezeit ist größtenteils vorbei, der letzte Schnee wird bald weichen – wie auf unserem Bild in Köln noch zu sehen. In den kommenden Tagen ist in Deutschland wieder mit milden Temperaturen zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Schon gestern wurden teilweise Höchstwerte von elf bis 13 Grad erreicht. Dauerfrost gab es nur noch im Norden und im Nordosten. In der Südosthälfte wird es zunehmend freundlich und es bleibt trocken. Den Rest der Woche bleibt es leicht unbeständig mit täglichem Regenrisiko. Bis Mittwoch werden im Norden Höchstwerte plus sieben Grad erwartet, im Übrigen Bundesgebiet ist mit zwei bis 13 Grad zu rechnen. dpa (Bild: dpa)

Info: Aktuelle Prognosen unter morgenweb.de/wetter