Offenbach.Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen erwarten große Teile Deutschlands zu Beginn der neuen Woche. Am Mittwoch sind zumindest am Oberrhein sogar Höchstwerte von 22 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Bereits am Dienstag kann bei viel Sonnenschein in der Südhälfte die 20-Grad-Marke geknackt werden. Dem Norden des Landes stehen hingegen dichte Wolken und einige Schauer bevor. Das Bild zeigt Hunderte gelber Primeln am Ufer des Bodensees bei Langenargen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020