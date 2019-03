Frühlingswetter, ade!

Offenbach.Schnell noch die Zeit für einen Fahrradausflug nutzen – wie der Mann auf dem Bild in Hannover. Denn das Frühlingswetter verabschiedet sich. Eine morgen aufziehende Kaltfront vertreibt nach und nach die milde Luft, hieß es gestern vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Diese verlagere sich bis Sonntag in den Süden Deutschlands – mit Wolken und Regen. Auch zu Beginn der Woche bleibt es mit einem weiteren aufziehenden Tief ungemütlich. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019