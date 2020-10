Für Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geehrt

Stockholm.Für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus bekommen Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Dank der Entdeckungen der Preisträger könnten vom Virus verursachte Erkrankungen der Leber inzwischen geheilt werden. Der Preis gehe an „Forscher, die einen maßgeblichen Anteil am Kampf gegen die durch Blut übertragene Hepatitis geleistet haben“.

Die Krankheit sei ein großes globales Gesundheitsproblem und verursache bei Menschen rund um den Globus Zirrhose und Leberkrebs, hieß es. Nach WHO-Angaben sterben jährlich weltweit fast 400 000 Menschen infolge einer Hepatitis-C-Infektion, 71 Millionen sind chronisch infiziert. Europa gehört zu den stark betroffenen Regionen.

Krankheit gut zu behandeln

Der 1935 in New York geborene Harvey J. Alter zeigte zunächst, dass ein bis dato unbekanntes Virus eine chronische Hepatitis auslösen kann. Dem 1949 geborenen Briten Michael Houghton gelang es, das Genom des Virus zu isolieren. Es bekam den Namen Hepatitis-C-Virus. Charles M. Rice, 1952 in Sacramento (USA) geboren, lieferte dann den Beweis dafür, dass das Hepatitis-C-Virus allein Hepatitis verursachen kann.

Unter Hepatitis versteht man eine Entzündung der Leber. Sie kann auch Folge von Alkoholmissbrauch, Umweltgiften oder einer Autoimmunerkrankung sein, wird meist aber von Viren hervorgerufen. Das Hepatitis-A-Virus wird über verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel übertragen, Hepatitis B und C hingegen über Blut. Heute kennt man noch zwei weitere Varianten, D und E.

Dank der Entdeckung des Hepatitis-C-Virus gebe es heute hochempfindliche Bluttests zum Nachweis des Erregers, schreibt das Nobelkomitee. In der Folge kämen Infektionen nach Bluttransfusionen in vielen Ländern der Welt praktisch nicht mehr vor. Auch die Entwicklung antiviraler Medikamente sei ohne die Entdeckung des Erregers nicht möglich gewesen. Hepatitis C ist heute gut zu behandeln, aber bei weitem nicht alle Betroffenen weltweit haben Zugang zu einer Therapie. Eine effektive Impfung gegen das Virus gibt es noch nicht.

Die Erforschung der Hepatitis-Erreger hat schon einigen Wissenschaftlern Ruhm gebracht – auch einem deutschen. Der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager bekam 2016 den renommierten Lasker-Preis für klinisch-medizinische Forschung. Ihm war es gelungen, das Virus im Labor zu vermehren. Den Preis erhielt Bartenschlager gemeinsam mit dem jetzigen Nobelpreis-Träger Charles M. Rice. Dass der Deutsche nun nicht auf der Liste der Nobelpreis-Träger stand, stieß bei Fachkollege Michael Manns von der Medizinischen Hochschule Hannover auf Bedauern: „Die Auszeichnung ist absolut verdient und überfällig. Ich hätte mir gerne noch einen vierten Preisträger gewünscht, Ralf Bartenschlager aus Heidelberg. Er hätte es auch absolut verdient.“

Weitere Preisträger

Seit 1901 haben 219 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter zwölf Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie. Vor 25 Jahren bekam als erste deutsche Frau Christiane Nüsslein-Volhard diese Auszeichnung.

Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Am Donnerstag folgt der Literatur-Nobelpreis und am Freitag der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises. Die Reihe der Bekanntgaben endet am Montag, 12. Oktober, mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis. dpa

