Fußballstar als Anwalt armer Kinder

London.Marcus Rashford weiß, wie es sich anfühlt, hungrig ins Bett zu gehen. Der 22-Jährige mag heute als erfolgreicher Fußballprofi den Komfort genießen, in einem Anwesen in einer der besten Gegenden Manchesters zu leben. Doch diese Luxuswelt hat nichts mit jenen schweren Bedingungen zu tun, unter denen der Brite aufwuchs. Rashford war auf kostenfreie Schulmahlzeiten und die Unterstützung aus der Nachbarschaft angewiesen. Der junge Mann hat diese Zeit nicht vergessen. Und kämpft heute für die ärmsten Kinder Englands, die in einer ähnlichen Situation sind wie er damals.

Kinder, die „nicht nur hungrig ins Bett gehen, sondern auch mit dem Gefühl, dass sie nicht wichtig sind“, wie er schon im Juni sagte, als er ihnen erstmals eine Stimme gab. In einem Appell wandte er sich damals an die britische Regierung, die mit Beginn der Sommerferien die Verteilung von Essensgutscheinen für Kinder aus bedürftigen Familien einstellen wollte. Der offene Brief des englischen Nationalspielers zeigte damals Erfolg. Er wurde hunderttausendfach im Netz geteilt, die Wut der Briten zwang Premierminister Boris Johnson, zurückzurudern.

Rund 1,3 Millionen Schüler erhielten während der sechswöchigen Pause das Geld für die Gratismahlzeiten. Nun ging der Streit in eine zweite Runde. Vergangene Woche stimmten die regierenden Konservativen im Parlament gegen kostenfreies Schulessen für bedürftige Kinder während der Herbst-, Weihnachts- und Winterferien. Man habe ausreichend Mittel ins Sozialhilfesystem gepumpt und an die Gemeinden verteilt, die solche Vouchers überflüssig machten, lautete die Position in der Downing Street.

Unterstützung von überall

Nicht nur Rashford reagierte entsetzt. Über die Insel fegte ein Sturm der Empörung. Als Antwort sandte Rashford via soziale Medien einen Notruf aus und bat die Menschen um schnelle Unterstützung. Was folgte, davon war selbst der Manchester-United-Spieler „überwältigt“. Restaurants und Supermärkte, Cafés, Hilfsorganisationen, Städte und Gemeinden, Unternehmen, Fast-Food-Ketten, Imbisse, Tante-Emma-Läden und Privatpersonen meldeten sich und sicherten konkrete Hilfe zu in Form von Essensausgaben und Gutscheinen. Taxifahrer wollten für die Beförderung sorgen. Schulleiter aus allen Ecken schlossen sich der Kampagne an.

Es handelte sich um eine beispiellose humanitäre Welle der Hilfsbereitschaft, die die Regierung „zutiefst beschämen muss“, betonten Kritiker. Jedes Angebot wurde von Rashford retweetet, im Minutentakt ging das, den gesamten Freitag wie auch am Wochenende. „Ich könnte heute nicht stolzer sein, britisch zu sein“, schrieb er im Anschluss und rühmte die Selbstlosigkeit, Güte und den Zusammenhalt der Menschen. „Das ist das England, das ich kenne.“

Rashford hat das Thema ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Tatsächlich erfüllten bereits vor Ausbruch der Coronavirus-Krise rund 1,2 Millionen Schüler die Bedingungen, um Anspruch auf kostenlose Essen zu haben. Das sind 15,4 Prozent aller Kinder in England.

