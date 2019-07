Garfield-Bilder werden versteigert

New York.Mehr als 300 Original-Comics über den faulen Kater Garfield sollen in den USA versteigert werden. Seit Dienstag würden Online-Gebote angenommen, sagte ein Sprecher des Auktionshauses Heritage Auctions in Dallas. Die Auktion soll Anfang August stattfinden. Zeichner Jim Davis hatte Garfield 1978 erfunden, inzwischen gehört die Serie zu den erfolgreichsten Comics der Welt. Weil die Zeichnungen inzwischen am Computer gemacht werden, verkleinert Davis das Hauptquartier seiner Firma im US-Bundesstaat Indiana – und will daher viele Original-Comics verkaufen. „2011 habe ich das letzte Mal einen Comicstrip auf Papier gemacht“, sagte Davis. Ans Aufhören denkt der 73-Jährige aber nicht: „Es gibt keine Ruhestandspläne, bis mir jemand auf die Schulter klopft und sagt: ,Jim, du bist nicht mehr lustig.’“ dpa

