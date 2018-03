Geburtstagsfeier in Lummerland

Anzeige

Augsburg.Diese Holzfiguren haben bei Generationen von Kindern für leuchtende Augen gesorgt. 70 Jahre nach ihrem ersten Auftritt sind die Marionetten der Augsburger Puppenkiste längst nationales Kulturgut. Allerdings wird der Jahrestag am Montag nicht groß gefeiert, wie Puppenkistenchef Klaus Marschall sagt. Er wartet damit bis zum 75. Geburtstag im Jahr 2023. Marschall leitet das Familienunternehmen in dritter Generation.

Die Erfolgsgeschichte beginnt mit dem Schauspielerpaar Rose und Walter Oehmichen, das sich in Düsseldorf kennengelernt hatte und wegen eines Bühnenengagements am Stadttheater nach Augsburg gekommen war. Bereits während des Zweiten Weltkrieges gab es einige Aufführungen mit einem Puppentheater. Doch ein großer Teil der Ausstattung wurde 1944 bei Bombenangriffen der Alliierten zerstört.

Premiere mit gestiefeltem Kater

Wenige Monate nach Kriegsende beginnt das Ehepaar mit dem Wiederaufbau seiner Marionettenbühne. Genau vier Jahre nach den Bombenangriffen auf Augsburg wird am 26. Februar 1948 als Premierenstück das Märchen „Der gestiefelte Kater“ gezeigt. Die Puppenkiste wird schnell überregional bekannt, 1949 gibt es ein erstes Gastspiel in Frankfurt am Main, viele Städte folgen.