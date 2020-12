Gefangene bei Meuterei verletzt

Suhl.Bei einem Zwischenfall in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld in Thüringen sind mehrere Insassen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Gefangenenmeuterei. Die Lage am späten Dienstagabend sei innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht worden. „Zu keinem Zeitpunkt bestand die Gefahr, dass Gefangene das Gelände der Justizvollzugsanstalt verlassen konnten“, so die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Gefangener sich medizinisch nicht ausreichend behandelt gefühlt haben und deshalb zunächst im Hof der Anstalt Anweisungen von Bediensteten missachtet haben. „Es hat sich dann hochgeschaukelt“, sagte ein Sprecher des Thüringer Justizministeriums am Mittwoch. Später sei es dann zu Unruhen in Hafträumen gekommen. „Die Bediensteten sind sehr besonnen und sehr gut vorgegangen und haben die Situation in den Griff bekommen“, so der Sprecher. Inzwischen sei die Lage im Gefängnis ruhig.

Rauch in der Zelle

In einer Zelle bildete sich nach ersten Ermittlungen Rauch, zwei Männer sollen dabei eine Rauchvergiftung erlitten haben. Ein weiterer Gefangener sei leicht verletzt worden, als er von Beamten festgesetzt worden sei. Auch sei Pfefferspray eingesetzt worden, zwei Männer hätten dabei leichte Augenreizungen erlitten. Ein Insasse habe Kreislaufprobleme bekommen und sei ärztlich untersucht worden.

Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) dankte den Einsatzkräften „für das besonnene und schnelle Eingreifen“. Das Gefängnis hat laut Justizministerium 345 Haftplätze für männliche Gefangene und ist für Haftdauern von bis zu zweieinhalb Jahren ausgelegt.

Gefangenenmeuterei ist als Tatbestand im Strafgesetzbuch aufgelistet. Demzufolge ist davon dann die Rede, wenn sich Gefangene „zusammenrotten und mit vereinten Kräften“ Anstaltsbeamte nötigen oder tätlich angreifen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020