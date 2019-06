Geiselnehmer von Lübeck wird in anderes Gefängnis verlegt

Lübeck (dpa) - Der Geiselnehmer von der Justizvollzugsanstalt Lübeck, der am Montag eine Psychologin in seine Gewalt gebracht hatte, soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden.

Ein Sprecher des Justizministeriums in Kiel sagte, bei dem Geiselnehmer handele es sich um einen 36 Jahre alten Rumänen, der wegen eines Sexualdeliktes eine mehrjährige Haftstrafe zu verbüßen hat. Am Nachmittag (14.30 Uhr) wollten Landespolizei-Chef Michael Wilksen und der Leiter der Polizeidirektion Lübeck, Norbert Trabs, in Kiel bei einer Pressekonferenz Hintergründe zu der Geiselnahme erläutern.

Der Mann hatte am Montagnachmittag eine JVA-Psychologin in seine Gewalt gebracht. Spezialkräfte der Polizei hatten den Mann nach rund fünf Stunden überwältigt. Der Geiselnehmer wurde bei der Aktion leicht verletzt. Die Psychologin blieb unversehrt. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Zuvor hatte die Polizei längere Zeit mit dem Mann verhandelt. Über seine Forderungen gab es zunächst keine Informationen.

Die Geiselnahme war am Montagabend gegen 20 Uhr zu Ende gegangen. Kurz vor der Polizeiaktion waren drei Detonationen vom Gelände der JVA zu hören, mutmaßlich handelte es sich dabei um den Zugriff der Beamten. Im Laufe des Nachmittags hatte die Einsatzleitung starke Polizeikräfte aus ganz Schleswig-Holstein und benachbarten Bundesländern in Lübeck zusammengezogen.

Es war nicht die erste Geiselnahme im Lübecker Gefängnis. Am Heiligabend 2014 hatten vier Männer einen Justizvollzugsbeamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen. Der Versuch scheiterte. Im Juli 1997 hatte ein Mann in der JVA Lübeck einer Sozialpädagogin nach einem Gespräch in ihrem Büro plötzlich ein selbstgebasteltes Messer an den Hals gehalten und sie rund fünf Stunden in seiner Gewalt behalten. Das Ganze war damals unblutig beendet worden, als der Geiselnehmer mit der Frau das Gefängnis in einem präparierten Fluchtauto hatte verlassen wollen.