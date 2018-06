Geldkarte löst den Künstlerhut ab

Anzeige

London.Vor dem berühmten Riesenrad „London Eye“ tummeln sich an der Südseite der Themse die Touristen. Sie fotografieren den gegenüberliegenden Westminster-Palast und genießen das derzeit sommerliche Wetter. Oft werden sie dabei begleitet von Charlotte Campbell und ihrer Gitarre. „There is music on the streets of London. . .“ singt sie mit klarer Stimme und ein bisschen klingt ihr Lied wie die Hymne ihrer Industrie. Die 28-Jährige ist Straßenmusikerin in Vollzeit.

Doch während sie bislang auf das Kleingeld der Passanten angewiesen war, die die Münzen in den leeren Gitarrenkoffer warfen, können Fans ihrer Musik künftig auch bargeldlos ihre Wertschätzung ausdrücken. Bürgermeister Sadiq Khan präsentierte jetzt „eine Weltneuheit“, wie er es nannte: ein bargeldloses Bezahlsystem für die Künstler in der britischen Hauptstadt. Musiker, die sich an dem Projekt der Branchen-Initiative „Busk In London“ in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Tech-Unternehmen iZettle beteiligen, können sich mittels Geldkarten mit Funkchip, Armbanduhren oder Smartphone bezahlen lassen. Die Metropole sei „ein Musik-Kraftwerk“, das Künstler wie Adele, Stormzy oder Dua Lipa hervorgebracht habe, lobte der Bürgermeister. „Damit London seinen Status als globale Hauptstadt der Musik beibehält, ist es wichtig, dass wir die Stars von morgen unterstützen.“

Auch Charlotte Campbell ist begeistert von dem neuen System. „Wenn sich Straßenkünstler wie ich nicht an die bargeldlose Gesellschaft anpassen, auf die wir zusteuern, laufen wir Gefahr, als Kunstform auszusterben“, sagte die blonde Britin, die das System zwei Wochen lang getestet hat, bevor es nun in der ganzen Stadt zum Einsatz kommt.