Geldregen bringt Ärger

Washington.Frau weg, Firma weg, Katze weg - dennoch ließ sich ein 29-Jähriger nicht die Laune verderben und sorgte im größten Einkaufszentrum der USA mit einem Dollar-Regen für vorweihnachtliche Bescherung. Während im Erdgeschoss ein Trio gerade zum Lied "Let it snow" (Lasst es schneien) ansetzte, rieselten aus dem obersten Stockwerk 1000 Dollar (rund 740 Euro) auf die Menschen in der "Mall of America"

...