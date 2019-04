Gelogen und betrogen – die falsche Anna

New York.Wenn Reporter über einen Gerichtsprozess berichten, dann rücken sie nicht unbedingt die Kleiderwahl der Angeklagten in den Mittelpunkt. Andererseits: Was war schon normal an der Verhandlung gegen die Hochstaplerin Anna Sorokin? Das Netz ergötzt sich an ihren Gerichtsauftritten in Designerkleid und Handschellen. Netflix will ihr Schicksal verfilmen. Die US-Justiz hat sie nun schuldig gesprochen: als Betrügerin.

Statt unter richtigem Namen soll die in Russland geborene und später in Eschweiler bei Köln lebende Frau in den USA eine Identität als „Anna Delvey“ erfunden haben. Über Jahre soll sie erzählt haben, eine Erbin mit deutschem Millionenvermögen im Rücken zu sein, die während ihrer Abenteuer mit reichen Freunden nur mal gerade eben kein Geld dabei hat oder auf die nächste Überweisung von daheim wartet.

Egal ob Restaurantbesuche, Hotelzimmer, Flüge oder extravagante Geschenke: Die Freunde sprangen verlässlich ein, so dass es sich am Ende vor Gericht um 275 000 Dollar (248 000 Euro) handelte, die sich die 28-jährige Deutsche in der New Yorker High Society erschlichen haben soll. Thema war zudem, ob Delvey wirklich den New Yorker Privatclub plante, für den sie Kredite in Höhe von insgesamt 22 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Den Fall umgibt auch die Häme gegen die gutgläubigen Opfer. Wie ein weiblicher Robin Hood für das Internet-Zeitalter soll Sorokin nur von den Reichen und Schönen der New Yorker High Society genommen haben. Als das „New York Magazine“ im Mai 2018 ausgiebig den Fall aufrollte, war die Rede von 7000-Dollar-Übernachtungen mit Privatbutler in Marokko oder Strähnchen für 800 Dollar.

Andere Identität angenommen

Dann ist da die Dreistigkeit, mit der die Deutsche und ihr Anwalt Todd Spodek vor Gericht auftraten. Er argumentierte zum Ende der Verhandlung, dass sich Sorokin von Anfang an nur habe Zeit kaufen wollen. Dass sie immer beabsichtigt habe, ihre Schulden zurückzuzahlen. Sie sei dabei auch von einem „System befähigt worden, das Leute mit Geld oder dem Anschein von Geld begünstigt“, meinte Spodek. Die Anklage stellte das anders dar und argumentierte erfolgreich, dass Sorokin über Monate hinweg nicht nur eine andere Identität angenommen, sondern gezielt mehrfach gelogen und Überweisungen erfunden haben soll.

Und schließlich ist da noch Sorokins ständig zur Schau getragenes schillerndes Selbstbewusstsein. Das bildete sich auch in der Kleidung ab, die ein Signal gesendet hat. Ihr Anwalt befürchtete, dass die braungrauen Overalls des Rikers-Gefängnisses im Norden New Yorks sie schuldig aussehen ließen, berichtete das Modemagazin „GQ“. Die über dem Knie endenden Kleider und weißen Hemden zur schwarzen Hose stünden für ein Kalkül, das bei Männern, die im Anzug vor Gericht erscheinen, oft aufgehe. Das hat sich nicht ausgezahlt. Der Schuldspruch steht fest. Das genaue Strafmaß soll am 9. Mai verkündet werden. Sorokin drohen laut der Zeitung „New York Times“ nun 15 Jahre Gefängnis.

Die Nachricht, dass der Streamingdienst Netflix sich die Rechte an ihrem Fall gesichert hat, löste bei Sorokin eine unbescheidene Reaktion aus. Sie sagte aus dem Gefängnis heraus: Entweder Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence oder Schauspielerin Margot Robbie könne sie sich in der Hauptrolle vorstellen.

