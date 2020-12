Gelungene Landung

Peking.China hat erstmals eine Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben auf dem Mond landen lassen. Ein Lander der nach der chinesischen Mondgöttin „Chang’e 5“ benannten Raumsonde setzte am Dienstag „erfolgreich“ auf der Oberfläche auf, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatssender CCTV berichteten. Ziel der Mission ist es, weltweit erstmals seit 44 Jahren wieder Gesteinsproben zur Erde zurückzubringen. Bei einer erfolgreichen Rückkehr zur Erde wäre China nach den USA und der Sowjetunion in den 60er und 70er Jahren erst die dritte Nation, der ein solches Vorhaben gelungen ist.

„Chang’e 5“ war am 23. November vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet. Nach dem Aufsetzen auf der Mondoberfläche soll nun das Landegerät mit einem langen Arm Gestein und Proben aus Bohrungen in bis zu zwei Meter Tiefe zusammentragen. Diese Aktion soll zwei Tage dauern. Danach steht die Rückreise an. Geplant ist, rund zwei Kilogramm Material auf die Erde zurückzubringen. Forscher erhoffen sich von den Proben neuen Aufschluss über die vulkanische Aktivität des Mondes. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020