Generation Mitte „zutiefst verunsichert“

Berlin.Wohl dem, der Freunde hat. Die Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen entdeckt die Freundschaft als neue Konstante im Leben. Denn aus ihrer Sicht ist die Gesellschaft materialistischer, egoistischer und intoleranter geworden. Aber das ist nicht alles. Dazu kommen die weltweiten Krisen, das politische Durcheinander in Deutschland. All das verunsichere „die Generation Mitte zutiefst“, sagt Renate Köcher. Die Professorin leitet das Institut für Demoskopie Allensbach – und macht einen Rückzug ins Private aus.

Deprimierte Stimmung

Köcher und ihre Kollegen haben im Auftrag der Versicherungswirtschaft knapp 1050 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen im Alter von 30 bis 59 Jahren vor wenigen Wochen, im Juli, befragt.

Die Generation Mitte spielt eine große Rolle, die Forscher nennen sie die „Leistungsträger“. Als jene zwischen den Jungen und Alten tragen sie zum einen die Hauptlast der Kindererziehung, zum anderen müssen sie sich um ihre eigenen Eltern kümmern, die womöglich nicht mehr allein zurechtkommen. Und: Sie erwirtschaften über 80 Prozent der steuerpflichtigen Einkünfte. Nur: Selten glaubten sie so wenig an das Glück wie derzeit. Insgesamt finden 42 Prozent ihre eigene wirtschaftliche Situation heute besser als vor fünf Jahren. Die Angst vorm sozialen Abstieg hat abgenommen. Nur zwölf Prozent der Befragten machen sich Sorgen, dass sie ihren Job verlieren könnten. So niedrig war der Wert seit der ersten Erhebung im Jahr 2013 nicht. Und 58 Prozent sehen auch noch gute Aufstiegschancen. Trotzdem ist die Stimmung gedrückt – warum? Entscheidende Ergebnisse der Umfrage: Um das Ansehen der Politik ist es nicht gut bestellt. Das haben, während sich die Regierung in Berlin zerfleischt, auch schon andere Meinungsforscher erklärt.

Bemerkenswert ist allerdings das Tempo, das die Allensbach-Leute ausmachen, mit dem das Vertrauen in die politische Stabilität Deutschlands schwindet: 2015 vertrauten ihr noch 49 Prozent, 2018 sind es nur noch 27. Zwei Drittel der Befragten halten darüber hinaus den sozialen Zusammenhalt für schwach. 2016 waren es auch schon 56 Prozent, aber eben noch immer weniger als heute. Vielen, so zeigt die Studie, passen die zunehmenden Vorbehalte gegen Ausländer nicht; dieses Anhäufen von Besitz und ständige Miteinander vergleichen müssen auch nicht. Immer hat jemand das größere, teurere Auto oder die schickere Wohnung. Auch beklagt die Generation Mitte Rücksichtslosigkeit und mangelnde Hilfsbereitschaft, zudem Respektlosigkeit gegenüber Regeln und Vorschriften. So halten rund 40 Prozent die Zeiten für ausgesprochen schwierig, hat nur jeder Dritte den Eindruck, dass wir alles in allem in glücklichen Zeiten leben.

Aber hat die Generation Mitte nicht heute Möglichkeiten, die für ihre Eltern und Großeltern noch in weiter Ferne lagen? Ja, sagt die Mehrheit. Sie könnten leichter in den Urlaub fahren, sich im Alltag ohne schlechtes Gewissen was leisten. (Sparen liegt ihnen im Grunde nicht.) Doch dann folgt ein „aber“: aber ihr Leben heute sei fordernder und anstrengender. Soll heißen: Sie haben mehr Stress, müssen unglaublich flexibel und mobil sein.

Sorge wegen Vernetzung

Sicher hat das auch mit der Digitalisierung zu tun, die das Leben von allen auf den Kopf stellt, das von Eltern aber noch einmal besonders: 42 Prozent der Befragten geben an, dass das Internet die Erziehung schwieriger mache, die durch den Druck, Kindern möglichst gute Startbedingungen mitzugeben, ohnehin schon aufreibender sei als früher. Denn das Internet beeinflusse die Kinder mehr als Freunde, Eltern, das Fernsehen oder Lehrer. Der Nachwuchs säße dabei jedoch oft falschen Informationen auf, lebe in Scheinwelten. Allein, was lässt sich tun gegen die Verzagtheit. Den Umgang mit dem Internet trainieren. Und: Rahmenbedingungen für Bildung und gerechte Chancen für alle schaffen – und nicht mehr nur Freunde zusammen halten, empfiehlt Köcher.

