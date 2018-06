Genießt Becker Schutz als Attaché?

Anzeige

Was genau unter Beckers Tätigkeit für die Zentralafrikanische Republik zu verstehen ist, blieb zunächst unklar. Auf der Webseite der Brüsseler Vertretung des Landes wird Becker als „Attaché für die Beschaffung von Mitteln für sportliche, kulturelle und humanitäre Angelegenheiten“ bezeichnet. Ein Attaché ist ein auf einen bestimmten Bereich spezialisierter Botschaftsmitarbeiter. In dem Schreiben seiner britischen Anwälte heißt es sogar, der Ex-Tennisstar sei selbst Botschafter.

Mission im Königreich

Unklar ist auch, warum Becker als Diplomat bei der EU Immunität in Großbritannien genießen soll. Sein deutscher Anwalt, Oliver Moser, teilte dazu mit, Becker sei in Brüssel bestellt, aber in Mission im Vereinigten Königreich. Eine offizielle Bestätigung für die Akkreditierung Beckers gab es aber weder in Brüssel noch in London. Das britische Außenministerium teilte mit, es gebe keine Aufzeichnungen darüber, dass Becker in diplomatischer Mission in Großbritannien sei. Ob es so sei, müsse ein Gericht entscheiden. Die EU-Kommission wusste ebenfalls nichts von Beckers angeblichem Diplomatenstatus. Auch Regierungsvertreter in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui, wussten auf Anfrage nichts von der Rolle Beckers. dpa

