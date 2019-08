Genuas Wunde schmerzt noch

Genua.Die Brücke hat ihr nicht das Leben, aber einen Teil davon genommen. Wenn Iris Bonacci heute auf den verheerenden Brückeneinsturz in Genua zurückblickt, dann wirkt sie so aufgewühlt, als wäre er gerade erst passiert. Doch es ist bereits ein Jahr her, dass dieser unerschütterlich wirkende Viadukt am 14. August 2018 einstürzte und 43 Menschen in den Tod riss. Seither ist in Genua nichts mehr, wie es vorher war.

Die 56-jährige Lehrerin hatte ihre Wohnung direkt unter der Morandi-Brücke. Von ihrem Balkon aus konnte sie die mächtigen Stützpfeiler und die Fahrbahn wie ein zweites Dach über ihrem Kopf sehen. „Mein Zuhause gibt es nicht mehr.“ Seit vorigem Jahr wohnt sie mit ihrem Partner in einer anderen Wohnung und hat eine Entschädigung bekommen. Die bringe aber nicht zurück, was verlorengegangen sei: Erinnerungsstücke, Routinen, die Nachbarn. Das letzte Mal habe sie im Mai für zwei Stunden die Wohnung besuchen können. Ende Juni vermischten sich die Trümmer der Brücke dann bei einer Sprengung mit den Wänden ihres Hauses.

Der Abriss der alten Brücke ist fast vollendet. Mit ihr verschwindet ein Mahnmal, das einem die Ungeheuerlichkeit des Ereignisses immer wieder in Erinnerung rief. Die klaffende Lücke zwischen den beiden Enden der Fahrbahn hielt den Horror des 14. Augusts für Monate fest.

Parallel zu den Abrissarbeiten läuft der Bau der neuen Brücke. Nicht mal ein Monat war seit dem Einsturz vergangen, da hatte sich Stararchitekt Renzo Piano schon etwas für seine Heimatstadt überlegt. Mindestens 1000 Jahre soll die neue Brücke halten, lautet sein Versprechen. Nur, wann ein neues Bauwerk die Stadt wieder verbindet, ist die große Frage.

450 Angehörige an Unfallstelle

Eine Antwort darauf gibt Marco Bucci, Bürgermeister der Hafenstadt und Sonderkommissar für den Wiederaufbau: Am 15. April 2020 soll es so weit sein. Der erste Pfeiler ist fast fertig. Da, wo er steht, soll am Mittwoch der Toten gedacht werden. Erwartet werden etwa 450 Angehörige der Opfer.

„Die Tragödie ist etwas Negatives, aber wir haben uns entschieden, sie als Chance zu nehmen, damit Genua nach dieser Phase besser dasteht als zuvor“, sagt Bucci. Er scheut sich nicht, ein Datum für die Vollendung der Brücke zu nennen – auch wenn er weiß, dass sich dieses immer wieder verschieben könnte. „Es ist wichtig, sich ein Ziel zu setzen.“ Wenn es triftige Gründe für Verzögerungen gäbe, leide darunter die Glaubwürdigkeit nicht. Auch beim Abriss musste der Zeitplan immer wieder angepasst werden. Zum Beispiel, weil Asbest gefunden wurde.

Langwierige Ermittlungen

Abriss und Wiederaufbau sind nicht alles, auf das in Genua ein Jahr nach dem Einsturz gewartet wird. Ein Ende der juristischen Aufarbeitung ist noch nicht absehbar. Gegen mehr als 70 Menschen wird ermittelt und gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia, der über den Konzern Atlantia von der Familie Benetton kontrolliert wird.

Immer noch ist die Frage offen, ob der Einsturz hätte verhindert werden können. „Die Brücke ist eingestürzt, weil sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Wie ein Mensch, der eines natürlichen Todes stirbt“, sagte Staatsanwalt Francesco Cozzi. „Wir müssen herausfinden, ob die Brücke hätte gerettet, geheilt werden können. Und das ist das, was wir mit den Ermittlungen überprüfen werden.“

Der Einsturz sei im Alltag in Genua immer noch allgegenwärtig, sagt Bonacci. Aber mittlerweile werde anders darüber gesprochen. Es gehe vor allem um die Folgen für das Straßennetz. Industrie- und Unternehmerverbände beziffern den Schaden für Unternehmen auf Hunderte Millionen Euro. Auch das Ansehen bei Touristen sei in Mitleidenschaft gezogen worden, stellte der Verband Confesercenti fest.

Mit dem schnell angelaufenen Wiederaufbau sei die Hoffnung verknüpft worden, dass wenigstens auf der Straße Normalität zurückkehrt. „Aber jetzt ist die Regierung zusammengebrochen“, sagt Bonacci. Vergangene Woche hat der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, die Koalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt.

Bei der Gedenkveranstaltung werden neben dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella dennoch Regierungsvertreter beider Lager erwartet. Doch von Geschlossenheit dürfte es keine Spur geben. Bleibt abzuwarten, ob sich die Streithähne ein Herz nehmen und ihren Konflikt für einen Tag ruhen lassen. Oder ob die Populisten das Gedenken als Bühne nutzen – und alles andere in den Schatten stellen.

