Gericht entscheidet über Käsegeruch

Bad Heilbrunn.Käse riecht. Auch durch Betonwände? Und über mehrere Stockwerke? Derartige olfaktorische Belastungen aus dem Tölzer Kasladen im oberbayerischen Bad Heilbrunn beschäftigen seit längerem die Gerichte. Am 17. Dezember will das Landgericht München II eine Entscheidung verkünden. In dem Rechtsstreit geht es darum, ob Hausbewohner ihren Ärger mit Aufklebern an den Scheiben des Ladens Luft machen dürfen, die eine geruchsbelästigte Nase zeigen.

Immer wieder habe er die Aufkleber abgekratzt – und dann auf Unterlassung geklagt, sagt Inhaber Wolfgang Hofmann. „Das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Schon bald nach dem Einzug des Kasladens in einen früheren Supermarkt 2016 klagten Hausbewohner. Denn neben dem Verkauf lagern und reifen in den hinteren Räumen in Regalen zwei bis drei Tonnen Käse. Der Handel samt Käsereifung sei kein Supermarkt und die Nutzung somit nicht erlaubt, argumentierten die Nachbarn.

„Wir haben erst versucht, eine gütliche Einigung zu erreichen. Aber Herr Hofmann hat das Problem des Gestanks von Anfang an negiert“, sagt Bewohnerin Manuela Kragler. Der Geruch ziehe durch geöffnete Fenster nach oben, komme aber auch durch Steigleitungen, den Sicherungskasten und aus Steckdosen. „Man hätte diskutieren können, ob Lüftungsanlagen eingebaut werden.“ Doch stattdessen eskalierte der Streit. „Ich bin dazu übergegangen, auf nonverbale Art zu kommunizieren, dass es uns Hausbewohnern stinkt“, sagt Kragler. So sei es zu den Nasen-Zetteln gekommen.

2017 wurden Landratsamt und Gemeinde auf den Streit aufmerksam. Hofmann musste eine Nutzungsänderung beantragen. Der Bauausschuss kam zur Ortsbegehung. „Es war ein deutlicher säuerlicher Geruch zu erkennen“, sagt Andreas Mascher, Geschäftsleiter der Gemeinde Bad Heilbrunn. Anwohner hätten glaubhaft versichert, dass das vorher nicht der Fall gewesen sei. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019