Gericht weist Tina Turners Klage ab

Köln.Nach Erfolg nun Misserfolg für Tina Turner: In erster Instanz hatte sie mit einer Klage gegen einen bayerischen Tourveranstalter recht bekommen, in zweiter Instanz verlor sie jetzt. Es geht in dem Fall um die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“. Darin wird Tina Turner von der Sängerin Coco Fletcher verkörpert. Die 81-Jährige selbst hat mit der Show nichts zu tun.

Deshalb ist sie insbesondere mit dem Werbeplakat nicht einverstanden: Es müsse unmissverständlich deutlich gemacht werden, dass sie selber nicht auftritt. Tourneeveranstalter Oliver Forster von Cofo Entertainment aus Passau argumentiert dagegen, dass die „Tina Turner Story“ schon mehr als 100 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt worden sei – und noch nie habe sich ein Zuschauer anschließend darüber beschwert, dass er nicht die echte Tina Turner zu Gesicht bekommen habe.

Revision zugelassen

Im ersten Verfahren vor dem Landgericht Köln stieß Turner auf einen verständnisvollen Richter mit Namen Dirk Eßer da Silva. Seine Meinung: Ja, es besteht hier tatsächlich eine gewisse Verwechslungsgefahr. Am Ende entschied das Gericht, dass das Plakat so nicht mehr verwendet werden dürfe. Cofo Entertainment ging in die Berufung. Diesmal hieß die Vorsitzende Richterin Brigitte Richter, und die sah alles ganz anders: „Insgesamt wird man das als Kunst betrachten dürfen.“ Und das falle unter Kunstfreiheit. Zudem sei auf dem Plakat eine junge Frau zu sehen, und man wisse ja, dass Tina Turner mittlerweile etwas älter sei.

Damit ist die Sache aber vielleicht noch nicht ausgestanden. Denn das Oberlandesgericht hat Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Begründung: Die Rechtsfrage, ob in einem solchen Fall die Kunstfreiheit oder das Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen schwerer wiege, sei nicht höchstrichterlich geklärt. Jetzt liegt es also an Tina Turner, ob sie weitermachen will. dpa

