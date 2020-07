Germanwings-Absturz: Klage abgewiesen

Richter Lars Theissen während des Urteils zum Flugzeug-Absturz. © dpa

Essen.Die Enttäuschung war dem groß gewachsenen Mann ins Gesicht geschrieben. Er hatte bei dem Absturz der Germanwings-Maschine 4U 9525 am 24. März 2015 seine Tochter, deren Partner und einen Enkel verloren – und rang am Mittwoch um Fassung, als er nach der Urteilsverkündung des Essener Landgerichts um einen Kommentar gebeten wurde.

Zusammen mit sieben weiteren Hinterbliebenen hatte der Mann die Lufthansa AG und deren Flugschule in den USA auf höheres Schmerzensgeld verklagt. Jetzt, da die Klage abgewiesen worden war, sagte er: „Ich habe das Gefühl, dass das Gericht mit dem Sachverhalt überfordert war.“

Deutlich kritisierte er auch die Worte, die Richter Lars Theissen zur Begründung gewählt hatte. Zur Frage einer Haftung der Flugschule hatte dieser gesagt: „Niemand käme auf die Idee, den Fahrlehrer, der die Überlandfahrten begleitet hat, in die Pflicht zu nehmen, wenn ein Autofahrer Jahre später in den Gegenverkehr fährt.“ Und auch die Lufthansa war nach Ansicht der Essener Richter der falsche Adressat dieser Klage. Man könne sich einen Schuldigen nicht einfach aussuchen, so Richter Theissen im Urteil.

Die 16. Zivilkammer des Landgerichts ließ die Frage offen, ob es neben dem Co-Piloten, der die Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen absichtlich gegen einen Berg gesteuert haben soll, überhaupt noch einen anderen Schuldigen gibt. „Ein Zivilprozess ist kein Untersuchungsausschuss“, betonte Theissen. dpa

