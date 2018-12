Gersts Mission noch nicht beendet

Berlin/Scheskasgan.Eine große Party erwartete den deutschen Astronauten Alexander Gerst bei seiner Ankunft in Köln gestern nicht. Ein paar ausgewählte Besucher könnten mit ihm sprechen, dann sei erst einmal Ruhe angesagt, meinte Rüdiger Seine, Leiter der Astronautenausbildung bei der Europäischen Weltraumorganisation (Esa). Gerst war gestern in der Früh nach einem gut sechsmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt und sollte am Abend auf dem Flughafen in Köln/Bonn landen. Der Rückflug von der ISS hatte mehr als drei Stunden gedauert.

Für viel Aufmerksamkeit im Netz sorgte Gersts letzte Video-Botschaft vor der Rückkehr, eine „Nachricht an meine Enkelkinder“. Er müsse sich für seine Generation entschuldigen, sagt er darin. „Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden.“ Die Menschheit sei dabei, das Klima zu kippen, Wälder zu roden, Meere zu verschmutzen und die limitierten Ressourcen viel zu schnell zu verbrauchen. Die Erde sei ein „zerbrechliches Raumschiff“, und er hoffe, dass „wir noch die Kurve kriegen.“ Kein anderes Video wurde am Mittwoch in Deutschland häufiger auf Facebook geteilt.

Ergebnisse vor Auswertung

Weihnachten kann Gerst im privaten Kreis verbringen. „Ja, er hat an den Feiertagen frei, lediglich Sport und Training zum Zwecke der Regenerierung und Rehabilitation müssen durchgeführt werden“, erklärte ein Sprecher des Europäischen Astronautenzentrums in Köln. Am 27. Dezember gehe es dann weiter. Die Mission sei noch nicht zu Ende, die Ergebnisse müssten ausgewertet werden, sagte Gerst.

In den kommenden Tagen muss der 42-Jährige zahlreiche medizinische und wissenschaftliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. „Bis Weihnachten kommen auf Alexander Gerst noch mal einige harte Tage zu, wo wir ein sehr eng getaktetes Programm haben“, sagte Seine. Ihm zufolge war Gerst nach der Landung „putzmunter“. Einige Anpassungsschwierigkeiten an die Schwerebedingungen der Erde seien aber normal. „Beim Anfassen von Tassen, beim Heben von Dingen, aber auch beim um die Kurve Gehen kann es durchaus noch mal kleinere Malheurs geben, einfach weil der Körper eine andere Reaktion erwartet, als dann stattfindet.“

Großartige Arbeit für Wissenschaft, Klimaschutz und Menschheit habe Gerst geleistet, twitterte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Neben Fotos etwa von Wirbelstürmen und der Crew im Halloween-Kostüm hatte „Astro-Alex“ auch viele mahnende Botschaften über soziale Medien verbreitet.

Es war bereits die zweite Mission des 42-Jährigen auf der ISS. Gerst ist nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr. Mit den zusammen 363 Tagen brach er den Rekord seines Kollegen Thomas Reiter, der insgesamt 350 Tage im All war. Anfang Oktober übernahm der aus dem baden-württembergischen Künzelsau stammende Geophysiker als erster Deutscher das Kommando auf der ISS.

