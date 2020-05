Düsseldorf.Der „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk bekommt dank einer früheren TV-Festanstellung gesetzliche Rente. „915 Euro und 79 Cent“, sagte er dem „Handelsblatt“ vor seinem 70. Geburtstag am Montag. „Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren.“ Gottschalk erwähnte seine Werbeverträge mit Haribo, was sich gelohnt habe. dpa

