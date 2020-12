Gestrandet im Ausland

Bremerhaven.Im „Seamen’s Club Welcome“ ist abends eigentlich immer was los. Mitten im Bremerhavener Überseehafen bietet er Seeleuten die Möglichkeit, sich eine Auszeit vom harten Bordalltag zu nehmen. Doch an diesem Abend kurz vor Weihnachten ist nur ein einziger Seemann da: Antonio Zorrilla von den Philippinen, er arbeitet auf einem Autotransporter, der gerade in der Werft repariert wird. „Ich habe meinen freien Tag“, sagt der 52-Jährige. Und seine Kollegen? Zorrilla zuckt mit den Schultern. In Coronazeiten ist alles anders als sonst.

Der Bremerhavener Seemannsdiakon Thomas Reinold schätzt, dass die Besucherzahl im Club um mehr als zwei Drittel zurückgegangen ist. Die Seeleute wollen im Hafen nicht von Bord gehen – aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren und ihn aufs Schiff zu bringen. „Es gibt aber auch Fälle, da verbietet es der Kapitän oder die Reederei“, so Reinold. Anke Wibel, Diakonin im Hamburger Seemannsclub Duckdalben, weiß von Fällen, bei denen Seeleute seit Mai nicht an Land gekommen sind: „Das macht sie zu Gefangenen auf ihren eigenen Schiffen.“

Seeleute dürfen je nach Vertrag bis zu elf Monate am Stück auf einem Schiff arbeiten, in der Regel sind es neun Monate. Für die meisten sei es daher wichtig, in den kurzen Liegezeiten im Hafen mal von Bord zu kommen, sagt Diakon Reinold. Sie könnten dann mit der stabilen Internetverbindung im Seemannsclub in Ruhe mit der Familie skypen, persönliche Dinge einkaufen oder einfach mal durchatmen.

Damit das auch in Coronazeiten möglich ist, wurde vorgesorgt: „Wir haben im Duckdalben ein strenges Hygienekonzept, Crews mischen sich nicht und können sich weiträumig aus dem Weg gehen“, sagt Wibel. Weil die Seeleute trotzdem nicht kommen, haben die Seemannsmissionen im Norden Lieferservices eingerichtet. Die per Mail oder Telefon bestellten Waren werden an der Hafenkante übergeben. In der Adventszeit gibt es obendrauf kleine Geschenke. „Es ist ein Zeichen, dass wir an die Seeleute denken, die auch Weihnachten für uns die Waren transportieren“, sagt Reinold.

400 000 Matrosen warten

Dabei wollen viele Seeleute einfach nur nach Hause – und können wegen Corona nicht. Nach Schätzungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO warten weltweit rund 400 000 Seefahrer nach Ende ihres Einsatzes darauf, ihre Schiffe verlassen zu können.

Zwar sei die Situation glücklicherweise nicht mehr so dramatisch wie beim ersten Lockdown im Frühjahr, sagt Sven Hemme von der Internationale Transportarbeiter-Föderation. Aber immer noch verbieten manche Länder, dass Seeleute in ihren Häfen von Bord gehen. Hemme steht mit einem philippinischen Seemann in Kontakt, der seit August auf einem Schiff festsitzt, das in China in einer Werft liegt. „China lässt ihn und seine Kollegen nicht ausreisen“, sagt der Gewerkschafter. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020