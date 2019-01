Gewinnerin ohne Konzept

Berlin/Coolangatta.Dschungelshow-Gewinnerin Evelyn Burdecki (kleines Bild) ist nach eigenen Worten ohne Strategie in die RTL-Show gegangen. „Ich bin einfach in den Dschungel gestolpert“, sagte die 30-Jährige, nachdem die TV-Zuschauer sie in der Nacht zu gestern zur Siegerin gewählt hatten. „Ich bin immer noch schockiert, dass ich Dschungelkönigin 2019 geworden bin, weil ich mir am Anfang gedacht habe: Evelyn, du schaffst es noch nicht mal einen Tag.“

Auch während des zweiwöchigen Camps habe sie immer wieder befürchtet, es nicht zu packen. „Ich hätte das niemals im Leben gedacht. Ich bin ohne Strategie da reingegangen, bin reingestolpert, hingefallen und jetzt in die Krone geflogen“, sagte Burdecki. Und sie sei voller Mückensticke, bringe also „Dschungelnarben“ mit nach Hause. Mit den 100 000 Euro Preisgeld will sie einen „Herzenswunsch“ realisieren und Brunnen bauen – für Menschen ohne Wasser. „Ich weiß noch nicht, wie, wo und wann, aber ich werde das jetzt alles organisieren.“ Außerdem wolle sie studieren gehen und ihre Eltern und Freundinnen in den Urlaub einladen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019