Giftangriff auf russischen Spion?

2010 ließ er sich in Großbritannien nieder. Alles erinnert an das Jahr 2006. Damals wurde der ehemalige russische KGB-Agent und Kreml-Gegner Alexander Litwinenko mitten am Tag in einem Londoner Luxushotel mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet und starb, abgemagert, haarlos und umgeben von Schläuchen, kurze Zeit später.

Hat es das Königreich nun erneut mit einem Mordanschlag zu tun, der wegen seiner möglichen Verstrickungen in Geheimdienstkreise an James-Bond-Filme erinnert? Die Polizei geht davon aus, dass Sergej und Yulia Skripal in Kontakt mit einer „unbekannten Substanz“ gekommen sind. Wurden die beiden vergiftet? Hat Moskau etwas mit der mysteriösen Erkrankung zu tun? Das Verhältnis zwischen Russland und dem Königreich ist seit Jahren angespannt. Es droht sich weiter zu verschlechtern.

Der britische Außenminister Boris Johnson wählte gestern bei einer dringlichen Fragestunde im Parlament scharfe Worte und kündigte eine „robuste Reaktion“ an, sollte sich der Verdacht auf eine Rolle Moskaus erhärten. ,,Ich sage zu Regierungen in der ganzen Welt, dass kein Versuch, auf britischem Boden unschuldiges Leben zu nehmen, ohne Sanktionen oder ungestraft bleiben wird“, so Johnson. Beweise aber gibt es derzeit nicht.

Unterstützung aus Moskau

Vielmehr offerierte Moskau Unterstützung bei den Ermittlungen, sollte es eine offizielle Anfrage aus Großbritannien geben, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Sein Land werde zum Opfer von Verschwörungstheorien, sagte er. Auch der Chef der britischen Polizei-Spezialkräfte, Mark Rowley, warnte vor voreiligen Schlüssen, räumte aber ein, dass der Tod von Alexander Litwinenko gezeigt habe, dass Wachsamkeit bei Todesfällen mit Russland-Bezug geboten sei.

Immerhin, in Salisbury schloss die Polizei noch am Wochenende vorübergehend ein Pizza-Restaurant sowie ein Pub. Der Fundort von Vater und Tochter Skripal wurde dekontaminiert. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe aktuell nicht, hieß es gestern in der Grafschaft Wiltshire von der Polizei. Mittlerweile führt die Anti-Terroreinheit der Polizei die Untersuchung.

Der Vorsitzende des britischen Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, fand derweil harte Worte. Der Vorfall in Salisbury trage die „Handschrift eines russischen Angriffs“. Der Spionagekrieg geht weiter.

