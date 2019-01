Giftiges Puder angespült

Havarie

Schiff verliert rund 270 Container

Ein Schiff hat in der Nordsee am Mittwoch rund 270 Container verloren. Mindestens einer davon sei mit Gefahrgut beladen, teilte die Havariekommandos in Cuxhaven mit. Ein Sack mit giftigem Puder sei angespült worden, meldete die friesische Behörde.