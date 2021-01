Glatteis, Schneeverwehungen und Windböen - DWD warnt vor markantem Wetter

Region.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagabend eine Warnung vor markantem Wetter in der Region ausgesprochen. Örtlich bestehe laut der Meteorologen während der Nacht auf Dienstag die Gefahr auf Glatteis. Gleichzeitig machen die Wettexperten auf das Auftreten von Frost aufmerksam. Gültig sind die Warnungen für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Bergstraße.

Zudem wird in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis vor Schneefall und Schneeverwehungen am Dienstag gewarnt. Auch soll es laut des DWD verbreitet erneut Glatt werden. In Höhenlagen über 200 Metern ist darüber hinaus mit Windböen zu rechnen, die auch an der Bergstraße in Lagen über 400 Metern auftreten können.

