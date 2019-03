Glattes Eigentor

Wenn es dem Verkehrsminister darum ging, zu provozieren, dann ist Andreas Scheuer zumindest das gelungen. Die Wäschekampagne für Fahrradhelme mit viel nackter Haut auf den Motiven bleibt trotzdem dämlich. Weil sich der eigentliche Sinn nicht ergibt, was ein Fahrradhelm beispielsweise mit einer Frau im BH zu tun haben soll. Das ist dann in der Tat sexistisch. In Zeiten von „MeToo“-Debatten ein glattes Scheuer-Eigentor. Gewiss, über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Und Kampagnen müssen mitunter anecken, um ihr Ziel zu erreichen.

Aber so? Und dann auch noch mit einer Botschaft in Englisch, was der ganzen Geschichte ein Krönchen aufsetzt? Was sagt eigentlich Heimatminister Horst Seehofer dazu? Die Christsozialen waren es doch immer, die viel Wert auf die Verwendung der deutschen Sprache gelegt haben. Als Scheuer noch CSU-Generalsekretär gewesen ist, setzte sich seine Partei sogar dafür ein, dass Migranten in ihren Familien Deutsch sprechen müssen.

Das war damals schon skurril und absurd, seine aktuelle Helmkampagne ist es nun umso mehr. Auf diese Art und Weise motiviert man jedenfalls sicher niemanden, zum Fahrradhelm zu greifen. Man sorgt eher für Unverständnis. Und das wiederum ist kontraproduktiv. Denn unbestritten ist nun mal: Der Fahrradhelm ist sinnvoll und schützt – eindeutig jedoch nicht vor kruden Kampagnen.

