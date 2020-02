Kirchheim.Modeschöpfer Harald Glööckler (54, Bild) soll ein Fenster der Jakobuskirche der evangelischen Gemeinde in Rümmingen bei Lörrach gestalten. „Die Idee eines Fensters hatte er, und die Idee, dass er unseres gestalten könnte, hatte ich“, so Pfarrer Dirk Fiedler. Glööckler, der im pfälzischen Kirchheim wohnt, sagte: „Mein erster Entwurf sind zwei Friedenstauben, die in goldenem Licht fliegen.“ dpa (Bild: dpa)

