Goldener Oktober in den USA

Londonderry.Der Herbst macht sich auch in den Vereinigten Staaten breit und lässt wieder seine Farben spielen – ganz zum Vergnügen des Betrachters. Dieses Bild zeigt den Eindruck des Goldenen Oktobers in den USA – genannt „Indian Summer“. Aufgenommen wurde es im Lowell Lake State Park inmitten der Green Mountains in Londonderry (Bundesstaat Vermont). Der Staat liegt im Nordosten der USA – direkt an der kanadischen Grenze. Dort entfaltet sich der „Indian Summer“ mittlerweile in seiner schönsten Farbenpracht. Das liegt unter anderem daran, dass hier mehr als 800 verschiedene Baumarten wachsen. Das Parkgelände umfasst den Großteil des Seeufers des Lowell Lakes, darunter auch einige bedeutende Feuchtbiotope. Aufgenommen wurde dieses Bild vom Reporter dieser Zeitung, Bernhard Zinke. jor/bjz ( Bild: Zinke)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.10.2018