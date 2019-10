Goldfarbenes Auto zu grell für Verkehr

Düsseldorf.Mit einer ungewöhnlichen Begründung hat die Düsseldorfer Polizei ein goldfarbenes Auto aus dem Verkehr gezogen. Der mit goldener Folie überzogene Wagen sei eventuell zu grell für den Straßenverkehr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beamten war der SUV am Sonntag bei einer Kontrolle gegen sogenannte Autoposer nahe der Königsallee aufgefallen. Ein Gutachter soll nun klären, ob die goldene Folie eine „Blendeinwirkung“ haben könnte, die den Straßenverkehr gefährdet. Zudem habe man an dem Wagen eventuelle Manipulationen am Auspuff und Rücklicht festgestellt. Das Auto wurde sichergestellt, der 30 Jahre alte Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019