Grau und hässlich oder Hingucker?

Frankfurt am Main.Für die einen sind es echte Hingucker: Gebäude mit klaren Formen und sichtbarem Beton. Für die anderen sind es Monster aus Beton! Groß, grau und hässlich. Um was es hier geht? Es geht um Gebäude, die in einem besonderen Stil erbaut wurden. Man nennt ihn Brutalismus.

Dieser Stil war bis vor etwa 40 Jahren sehr modern. Kirchen und Büchereien wurden so gebaut, aber auch Universitäten, Rathäuser und große Wohngebäude. Heute finden viele Leute diese Gebäude einfach nur hässlich. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie aus einem bestimmten Stoff gebaut sind: Beton. Sehr viel Beton!

„Viele Leute erschrecken, wenn sie so ein Gebäude sehen“, sagt Oliver Elser. Er arbeitet am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Viele dieser Bauten sollen abgerissen werden – oder wurden es schon. Allerdings entsteht bei so einem Abriss eine große Menge an Bauschutt und Sondermüll. Und der muss entsorgt werden. Das ist einer der Gründe, warum viele Fachleute den Abriss nicht so gut finden. Aber es gibt noch mehr Gründe, diese besonderen Bauten lieber zu erhalten. „Der Brutalismus ist ein sehr direkter Baustil. Er zeigt, aus was die Gebäude wirklich gebaut sind. Wir sehen sie sozusagen ungeschminkt“, sagt Oliver Elser. Das bedeutet, es gibt keine Farbe und keinen Putz an den Wänden. Stattdessen sieht man den Beton. dpa

