„Grauenvolle Zustände für die Kinder“

Deggendorf.Ob der frühere Priester je wieder in Freiheit kommt, ist unklar – für den vielfachen sexuellen Missbrauch von fünf Buben muss der 53-Jährige in die Psychiatrie. Das Landgericht im niederbayerischen Deggendorf hat den Angeklagten gestern zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Er wird zunächst auf unbestimmte Zeit in einer Fachklinik untergebracht. Die Entscheidung über eine anschließende Sicherungsverwahrung behielt sich das Gericht vor.

Eine Behandlung des Mannes werde zwar „viele, viele“ Jahre dauern und ein Erfolg sei zweifelhaft, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Trautwein. Ausgeschlossen sei ein Therapie-Erfolg aber nicht. Trautwein sprach von einem „entsetzlichen Unheil“, das der Angeklagte durch das „Zerstören von Kinderseelen“ angerichtet habe.

Positiv rechnete die Jugendkammer dem Angeklagten an, dass er die Taten vollumfänglich eingeräumt habe – wenn auch spät und erst unter dem Eindruck der Aussage eines der Opfer. „Offenkundig sieht er das Unrecht seiner Taten jetzt ein, unter Umständen zum ersten Mal in seinem Leben.“