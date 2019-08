Größtes Containerschiff legt in Bremerhaven an

Bremerhaven.Das derzeit weltgrößte Containerschiff hat auf seiner Jungfernfahrt aus Asien in Bremerhaven festgemacht. Die neue Bremer Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) begrüßte den 400 Meter langen und 61,5 Meter breiten Riesen am Montag. „Wir können hier die größten Schiffe abfertigen“, sagte sie. Die „MSC Gülsün“ kann laut der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) 23 756 Standardcontainer tragen. Die „MSC Gülsün“ wurde in Südkorea gebaut und im Juli ausgeliefert. MSC will noch zehn Schwesterschiffe bis 2020 in Dienst stellen. dpa

